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Новости

16:17

Депутат-противник чеснока предлагает делить пиво на "живое" и "мертвое"

фото ЗакС политика Депутат-противник чеснока предлагает делить пиво на "живое" и "мертвое"

Представляющий в Госдуме фракцию ЛДПР депутат Сергей Иванов подготовил и внес на рассмотрение парламента законопроект "О чистоте пива", предполагающий деление пенного напитка на "живое" и "мертвое", передает ТАСС.

Под "живым" понимается непастеризованное пиво, а под "мертвым", соответственно, наоборот.

В документе также прописаны характеристики, которыми должно обладатель настоящее пенное, а именно - спирт этиловый в нем должен образовываться исключительно в результате брожения сусла, произведенного только из солода, хмеля, артезианской воды, пивных дрожжей. Иные напитки, уверен Иванов, должны именоваться не иначе как "суррогатом".

"Польза натурального пива, приготовленного согласно традиционному рецепту и употребляемого в умеренных дозах, признается современной медициной", - констатирует Иванов в пояснительной записке.

Добавим, либерал-демократ не единожды удивлял коллег по Думе "нестандартными" инициативами. Например, предлагал бороться с чесноком, в связи с чем вносил проект закона "Об охране граждан от последствий употребления чеснока".

Также именно Иванов внес на рассмотрение парламента "дуэльный кодекс" чиновников.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:37    
Чеснок полезен для здоровья.
 А от депутата только вред.
В стране проблем нет, как только классифицировать пиво по категориям.

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