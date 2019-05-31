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16:29

Чиновницу из Югры лишили премии за совет жителям поднять "пятую точку"

фото ЗакС политика Чиновницу из Югры лишили премии за совет жителям поднять "пятую точку"

Сотрудницу администрации Сургутского района Югры Любовь Иванцову лишили премии за совет жителям уезжать или поднять «пятые точки» и сделать что-то самим, передает РИА «Новости».

Ставший причиной дисциплинарного взыскания комментарий Иванцова оставила во «ВКонтакте» в группе «Глава в районе», посвященный работе мэрии. В записи сообщалось о временном закрытии единственной переправы, которая связывает поселки Лямина и Сытомино с другими пунктами, и Иванцова отреагировала на жалобы жителей, предложив им «езжать в другие поселки» и поднять «свою пятую точку» и сделать что-то самим.

Глава района Андрей Трубецкой сообщил, что комиссия по этике проводит проверку. За нарушение требований к служебному поведению Иванцовой сделали замечание, что привело к лишению чиновницы всех премиальных выплат, отметили в районной администрации.

Иванцова извинилась за свой резкий диалог с жителями поселков в Facebook, сказав, что это для нее – большой урок. Она пояснила, что свою роль сыграла обида, поскольку специалисты много работали над тем, чтобы обеспечить безопасность в период ледохода.

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17:20    
Взяли бы да подняли ей пятую точку. Вилами.

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