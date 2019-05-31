В губернаторы без «какой-либо партии»

Последние дни мая в Петербурге ознаменовались двумя ожидаемыми, но важными событиями. Утром в пятницу, 31 мая, Законодательное собрание объявило дату выборов губернатора, дав старт избирательной кампании. А накануне вечером временный губернатор Александр Беглов заявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем. ЗАКС.Ру узнал у единороссов из городского парламента, как они относятся к тому, что их высокопоставленный однопартиец решил выдвигаться не от «Единой России».

Александр Беглов состоит в партии власти с 2003 года. В свое время он руководил петербургским отделением «Единой России», входил в ее Высший совет, избирался от единороссов в Госдуму, но от мандата отказался. В последние годы в рядах руководителей ЕдРа его нет, активная деятельность врио губернатора по партийной линии тоже незаметна, но и свой партбилет он не сдавал.

То, что Беглов пойдет на выборы не от своей партии, было очевидно с конца 2018 года, когда городское Законодательное собрание приняло разработанный главой города законопроект, разрешающий самовыдвиженцам бороться за губернаторское кресло. Подобным путем ранее на новый мэрский срок прошел другой единоросс, московский градоначальник Сергей Собянин.

Беглов официально подтвердил свое самовыдвижение 30 мая в интервью телеканалу «78».

«Задача исполнительной власти, безусловно, конечно, прислушаться ко всем, и надо быть над политическими амбициями. Поэтому я решил идти не от какой-либо партии, а просто самовыдвиженцем, чтобы быть независимым от тех или иных взглядов», - заявил глава города.

Название «какой-либо партии», в которой он состоит без малого 16 лет, Беглов за время интервью так и не произнес.

ЗАКС.Ру спросил у петербургских единороссов, не обидно ли им, что действующий губернатор идет на выборы не от своей партии. Давать комментарии захотели не все. Например, руководитель регионального исполкома Владимир Носов, добродушно улыбнувшись, попросил обратиться в пресс-службу.

Депутат Законодательного собрания и секретарь Петродворцового районного отделения «Единой России» Михаил Барышников признался, что ему о самовыдвижении Беглова ничего не известно и призвал не делать преждевременных выводов по телеинтервью.

- Мы только сегодня приняли закон о назначении даты выборов. Только после его опубликования мы будем знать, кто и от кого пойдет. А пока ни слова не слушайте, я тоже вам могу сказать, что чего-то хочу. Когда я увижу, что он официально заявился, тогда и прокомментирую, - пообещал Барышников.

Лидер фракции единороссов в Законодательном собрании Александр Тетердинко заявил ЗАКС.Ру, что полностью одобряет решение Беглова, так как тот, по его словам, на выборах будет представлять интересы всех петербуржцев.

- Это абсолютно правильная позиция, тем более, что Александра Дмитриевича поддерживают не только члены «Единой России», очень многие представители других политических партий также высказывались в его поддержку, - отметил депутат.

Из поддержавших врио губернатора политических объединений Тетердинко сходу смог вспомнить только Казачью партию Российской федерации, в создании которой в 2012 году участвовал сам Беглов.

- Точный перечень [партий] вам не скажу, но если в интернете посмотрите, то увидите. Даже отдельные представители парламентских партий его поддерживали и поддерживают, - добавил Тетердинко.

Депутат Александр Ваймер, руководящий единороссами Курортного района, который на стыке веков возглавлял Беглов, уверен, что участие в выборах самовыдвиженцами – общероссийский тренд. По мнению парламентария, это связано с желанием чиновников показать, что они работают для народа, а не ради своих политических амбиций.

- Надо рассуждать трезво. Мы должны делать одно дело ради нашего города и наших людей. Главное – это люди, а все остальное – потом. Мы – чиновники, мы должны пахать на народ. Вот это главное. Я секретарь партии, я этим горжусь, но я стараюсь сделать так, чтобы [результат моей работы] люди видели, а не я. Понимаете? [Не надо] махать там чем-то, - объяснил Ваймер.

Особой позиции придерживается беспартийный член фракции единороссов в ЗакСе Андрей Васильев. Он считает, что решение по самовыдвижению было лишним, а народ и так все поймет.

- Избиратели города Санкт-Петербурга – очень умные, мудрые люди. Они все видят. Все эти уловки я не знаю, на кого рассчитаны. Мне кажется, это происходит от невысокой квалификации политтехнологов, которым доверили заниматься выборами. Им кажется, что если [Беглов] выдвигается таким образом, то результат будет лучше. Это не так. Это слабая квалификация политтехнологического штаба, - заявил Васильев.

Он отметил, что в любом случае считает Беглова сильным кандидатом и ставит ему в заслугу удачное взаимодействие с Кремлем, в том числе в плане получения федеральных средств на развитие города.

Получить комментарий руководителя петербургских единороссов, спикера регионального парламента Вячеслава Макарова ЗАКС.Ру не удалось. Его традиционный брифинг после последнего весеннего заседания ЗакСа не состоялся. Макаров покинул Мариинский дворец сразу после принятия постановления о назначении выборов. Позже выяснилось, что он отправился на литургию патриарха Кирилла в Воскресенский собор Новодевичьего монастыря. На сайте ЗакСа опубликовали фотографии, на которых главный единоросс города и будущий кандидат, «независимый от тех или иных взглядов», стоят рядом среди икон.

Сергей Еремеев

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