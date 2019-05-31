Шишкина не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Совет петербургского отделения «Справедливой России» определил четыре кандидатуры на должность губернатора Петербурга и передал список на рассмотрение центрального совета партии.

Кандидатами в губернаторы Петербурга от «Справедливой России» могут стать депутат Госдумы Олег Нилов, депутаты Заксобрания Алексей Ковалев и Надежда Тихонова, а также депутат МО № 7 Нэлли Вавилина. Лидер отделения Марина Шишкина, депутат Госдумы Елена Драпеко и депутат ЗакСа Александр Егоров взяли самоотвод.

В конце марта лидер партии Сергей Миронов сообщал, что кандидатом от справедливороссов станет один из пяти претендентов: Шишкина, Нилов, Драпеко, Тихонова или Ковалев.

На губернаторских выборах 2014 года на пост главы Петербурга от «Справедливой России» претендовала Оксана Дмитриева, но она не смогла пройти муниципальный фильтр. Теперь она представляет уже Партию роста.

В этом году «Справедливая Россия» обязала своих муниципальных депутатов отдавать подписи только за кандидата от своей партии.

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