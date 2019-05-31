Удальцов: "Звериная" "Единая Россия" и её лидеры сознательно держат людей на грани выживания

Лидер движения "Левый фронт" Сергей Удальцов уверен: ничто так наглядно не демонстрирует "звериный оскал" "Единой России", как стремительный скачок вверх уровня доверия Владимиру Путину, чей рейтинг буквально вчера базировался на отметке 31%, однако уже сегодня стремительно взмыл "ввысь", добравшись до 72%. Партия власти, констатирует политик, таким образом лишь защищается от всё более и более растущего к ней гражданского недоверия.

Симптоматичными, по мнению Удальцова, являются и недавние инциденты, в которые попадали депутаты-единороссы. Например, случай с чиновником из Хакасии Сергеем Зайцевым, ударившим журналиста "России 24" за неудобный вопрос. Более масштабным показателем "стремительного падения" ЕР "ниже плинтуса", бесспорно, напоминает левофронтовец, является принятие пенсионной реформы.

"Сегодня в России существует условная линия баррикад. По одну сторону находится «партия зверей» в лице «Единой России» и ее сателлитов, а по другую сторону – «партия людей», то есть все остальные жители страны. «Звериная партия» и ее лидеры совершенно сознательно держат большинство населения на грани выживания, это их философия. Так удобнее выжимать из народа все соки и удерживать свою власть", - поделился мнением Удальцов в своей колонке на "Эхе Москвы".