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Новости

18:50

Шнуров уверен: нельзя "кастрировать" российское кино и не допускать появления в нём мата

фото ЗакС политика Шнуров уверен: нельзя "кастрировать" российское кино и не допускать появления в нём мата

В ходе обсуждения переноса премьерного показа последнего фильма Павла Лунгина "Братство" о событиях в Афганистане с 9 на 10 мая, состоявшегося в рамках собрания думского Совета по культуре, музыкант Сергей Шнуров раскритиковал как сам институт выдачи "прокатных удостоверений", так и цензурирование кинокартин на предмет наличия в них нецензурной лексики.

Шоумен уверен, ни одно российское кино не должно быть "кастрировано", так как мат является неотъемлемой частью русского языка и делает его живым.

"Дело не в мате, дело в живом языке. Вы представьте себе, встречаются шофер и полицейский и начинают говорить канцеляризмами. Мы все это видим, и, естественно, зритель на это не идет, - потому что это фальшь, он видит и знает другую жизнь. И мы не даем прокатное удостоверение таким фильмам. В этом казус и странность. Одной рукой мы пытаемся поднять кинематограф, а другой отнимаем у него конкурентное преимущество", - полагает музыкант, видео с выступлением которого приводит "Дождь".

В довершение спича Шнуров провел показательную аналогию и предложил собравшимся представить, какую бы картину нарисовал художник, если бы ему сказали "Пиши закат" и отняли красную краску.

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20:27    
19-04  И везде голая задница шнура ! Культура должна соответствовать уровню культуры членов совета по культуре.

19:04    
Лучше, чтобы вообще в кино, театре был один мат!

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