Задержанным при инспекции детсада членам профсоюза Навального вменяют хулиганство

Правоохранители вменяют задержанным председателю профсоюза «Альянс учителей» Даниилу Кену и оператору Александр Гонзуревскому нарушение двух статей КоАП: 20.1 (мелкое хулиганство) и 20.17 (нарушение пропускного режима), сообщили в петербургском штабе Навального. Также Кену вменяют ст. 6.1.1 КоАП (побои).

Кена и Гонзуревского задержали 31 мая, когда они пришли с проверкой детского сада № 5. В штабе сообщили, что это не понравилось руководству детсада, которое и вызвало правоохранителей. Судя по видеозаписям штаба, Кена задержали люди в форме с нашивками Росгвардии.

Лидера профсоюза обвинили в избиении методиста детсада, соратники Кена утверждают, что его самого били дубинками при задержании. Гонзуревского задержали, так как у него не было при себе петербургской регистрации.

Напомним, независимый профсоюз «Альянс учителей» был создан по инициативе сторонников Навального. Его цель – отстаивание прав работников образования и выполнение «майских указов» Владимира Путина.