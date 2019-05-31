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19:21

Вавилина о своем возможном выдвижении в губернаторы: Ко мне обратились жители

фото ЗакС политика Вавилина о своем возможном выдвижении в губернаторы: Ко мне обратились жители

Депутат муниципального образования №7 от «Справедливой России» Нэлли Вавилина стала одним из кандидатов партии на выдвижение в губернаторы Петербурга. В разговоре с ЗАКС.Ру мундеп сообщила, что это не спонтанное решение, и она «работала над этим вопросом». 

Вавилина напомнила, что давно занимается политической и общественной деятельностью.  

- В партии я состою со дня её основания и достаточно хорошо знаю и партийную работу, и политику, и общественную работу, и так далее. У меня очень удачное отделение, Василеостровское, которое я тоже возглавила и создала, можно сказать, с самого начала. Почему бы и нет, - рассказала депутат.

По словам Вавилиной, к ней обратились местные жители с предложением выдвинуть кандидатуру в губернаторы. В партии мундепа поддержали.

Кроме депутата МО №7, совет петербургского отделения «Справедливой России» предложил на рассмотрение центрального совета партии в качестве потенциальных кандидатов в губернаторы депутата Госдумы Олега Нилова, а также парламентариев Законодательного собрания Алексея Ковалева и Надежду Тихонову.

В конце марта лидер партии Сергей Миронов сообщал, что кандидатом от справедливороссов станет один из пяти претендентов: Марина Шишкина, Олег Нилов, Елена Драпеко, Надежда Тихонова или Алексей Ковалев. Сегодня стало известно, что Шишкина и Драпеко взяли самоотвод.

Напомним, в 2016 году Вавилина выдвинула свою кандидатуру в ЗакС Петербурга. Однако не набрала нужное количество голосов. Ковалев тогда заявил, что результаты Вавилиной занизили. После завершения голосования в 2016 году полиция оцепила главный вход в ТИК №2 на Васильевском острове. Знакомые с ситуацией источники сообщали, что бюллетени заносили в белую дверь без опознавательных знаков. 

Также Вавилина является участником инициативной группы жителей в кампании за парк на Смоленке.  Ранее в мае Куйбышевский районный суд признал незаконным разрешение на строительство в устье реки Смоленки на Васильевском острове. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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23:29    
Муниципальный фильтр, 76369 подписей электората и пёрышко в задницу.
Чем больше кандидатов, тем выше шансы Бухлова.

Страница 1-ая (всего: 1)
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