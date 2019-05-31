Счетная палата: Пенсионеры могут позволить себе траты в среднем на 200 рублей в день

Российские пенсионеры при средней пенсии в 14 тысяч рублей с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут тратить на себя не более 200 рублей в день, передает РИА «Новости» со ссылкой на аудитора Счетной палаты Светлану Орлову.

По подсчетам Орловой, если взять среднюю зарплату в 14 тысяч рублей, вычесть из нее оплату ЖКХ (в среднем 5 тысяч), расходы на важные лекарства (2 тысячи), предметы гигиены (1 тысяча), то выходит, что на питание остается только 6 тысяч рублей – если не тратиться на одежду и обувь. «Или 200 рублей в день», - подытожила аудитор.

Решать эту проблему можно только в контексте общих демографических проблем в России, поэтому федеральная программа поддержки старшего поколения входит в число пяти основных программ нацпроекта «Демография», отметила Орлова.

Размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взымаются с зарплат граждан и поступают в ПФР, напомнила аудитор. Средняя зарплата в отдельных регионах – 20 – 25 тысяч рублей, к тому же число граждан в трудоспособном возрасте уменьшается, а в нетрудоспособном – растет, пояснила Орлова. По ее словам, повышение возраста выхода на пенсию «немного нивелирует ситуацию, но до конца проблему уровня жизни пенсионеров не решает».

«Мир стареет, и это не только проблема России, а проблема всех развитых стран. И мы прекрасно понимаем, что не сможем быстро эту проблему разрешить – для этого нужны все перечисленные в нацпроекте комплексные меры и нужно время», - заключила Орлова.

Возраст выхода на пенсию в России в 2018 году был увеличен на 5 лет. Теперь женщины могут уйти на пенсию в 60 лет, а мужчины - в 65.