Смольный не согласовал пикеты на площади Ленина в защиту детей осужденных

Смольный отказался согласовать пикет ко Всемирному дню ребенка в поддержку детей заключенных в тюрьмах женщин на площади Ленина, сообщили организаторы акции, группа «Женщина. Тюрьма. Общество».

Заявка была подана на 1 июня. 31 мая выяснилось, что акцию на площади Ленина не согласовали из-за того, что в то же время на том же месте запланировано мероприятие «Дети – детям». Альтернативных вариантов активистам не предложили.

«1 июня "тюремные" малыши оказались лишними», - подытожили организаторы. Они отметили, что в Госдуме признали необходимость гуманизации уголовного законодательства в отношении матерей малолетних детей, но власти Петербурга «не захотели разговора на неудобную тему даже в день, посвященный малышам и их правам».