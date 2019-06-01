Беглов подал документы в Горизбирком для выдвижения в кандидаты на пост губернатора

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подал документы в Горизбирком для выдвижения в кандидаты на пост руководителя города. Визит в ГИК прошел утром 1 июня, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГИКа.

Сейчас Беглов может открывать счёт кандидата в банке и начинать собирать подписи. Врио губернатора стал первым, кто подал документы на выдвижение.

Напомним, о своем намерении участвовать в губернаторской гонке Беглов заявил 25 мая. Являясь членом партии «Единая Россия», он решил идти в руководители города самовыдвиженцем. Также о планах участвовать в выборах как самовыдвиженцы заявляли руководитель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, бывший омбудсмен Игорь Михайлов, депутат Законодательного собрания Михаил Амосов и лидер движения «Бездомный дольщик» Александр Головко.

София Саттарова

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