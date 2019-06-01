Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:05

Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве

фото ЗакС политика Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве

Сотрудники Следственного комитета задержали на рабочем месте главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по подозрению в убийстве месячной давности 39-летней женщины, сообщает сайт управления ведомства по региону.

Поначалу, найдя тело в автомобили, правоохранители придерживались версии несчастного случая, но вскоре признали ее ошибочной. К жертве подозреваемый, как пишут силовики, "испытывал личные неприязненные отношения".

Как пишет "Интерфакс", убитой женщиной была председатель местной общественной палаты Евгения Исаенкова.

Кулаков досрочно прекратил свои полномочия. Своей вины пока он не признает.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:19    
Следующим будет созиновсий фаворит черный риэлтор, член штаба ОНФ, гей Дима Чагин.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
16:21 Максим Шевченко попробовал уговорить Резника идти в губернаторы

15:29 Троицкий: Храма в екатеринбургском сквере не будет - у заказчиков не хватит смелости

14:40 Экс-губернатора Ивановской области задержали по подозрению в крупном мошенничестве   1

13:45 В Дзержинске прогремели взрывы тротила, есть пострадавшие

13:05 Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве   1

12:29 «Коммунисты России» в Петербурге официально не выдвинули кандидата на должность губернатора   1

12:06 Ещё два человека подали документы на выдвижение в кандидаты на пост губернатора   1

11:14 Экс-омбудсмен Михайлов подал документы для выдвижения в кандидаты на пост губернатора   3

10:42 Глава МО Южно-Приморский подал документы для участия в губернаторских выборах

10:33 Горизбирком считает недопустимым формальный подход к приему документов от кандидатов   1

9:29 Беглов подал документы в Горизбирком для выдвижения в кандидаты на пост губернатора   4

31 мая, 20:54 Четыре российских НКО-иноагента получили президентские гранты

31 мая, 20:34 Смольный не согласовал пикеты на площади Ленина в защиту детей осужденных   2

31 мая, 19:59 Счетная палата: Пенсионеры могут позволить себе траты в среднем на 200 рублей в день

31 мая, 19:38 ЗакС и день выборов   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.