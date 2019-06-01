Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве Сотрудники Следственного комитета задержали на рабочем месте главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по подозрению в убийстве месячной давности 39-летней женщины, сообщает сайт управления ведомства по региону. Поначалу, найдя тело в автомобили, правоохранители придерживались версии несчастного случая, но вскоре признали ее ошибочной. К жертве подозреваемый, как пишут силовики, "испытывал личные неприязненные отношения". Как пишет "Интерфакс", убитой женщиной была председатель местной общественной палаты Евгения Исаенкова. Кулаков досрочно прекратил свои полномочия. Своей вины пока он не признает. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен