Глава МО Южно-Приморский подал документы для участия в губернаторских выборах

Глава муниципального образования Южно-Приморский Андрей Алескеров, представляющий партию "Патриоты России", утром 1 июня принес в Горизбирком документы, необходимые для регистрации кандидатом на губернаторских выборах.

"Мне кажется, любой человек, который приходит в избирательную комиссию преследует одну цель: его волнует судьба города, интересует, как город будет развиваться, как город будет дальше процветать", - прокомментировал он свою активность в разговоре с ЗАКС.Ру.

Ранее, еще до начала работы Горизбиркома, соответствующие документы подал врио губернатора Александр Беглов.

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