Экс-омбудсмен Михайлов подал документы для выдвижения в кандидаты на пост губернатора

Бывший уполномоченный по правам человека и экс-депутат Законодательного собрания Игорь Михайлов 1 июня посетил Горизбирком и подал документы для выдвижения в кандидаты на должность губернатора, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Михайлов напомнил, что идёт на выборы как самовыдвиженец, потому что представляет народ. В сфере его интересов также находятся экономические нарушения. Так, он рассказал про случай необоснованного обогащения управляющей компанией. Впрочем, по словам бывшего омбудсмена, бороться он намерен не только с коррупцией, но и за «нормальные экономические отношения, позволяющие людям нормально жить».

Муниципальный фильтр и необходимость его преодоления кандидат воспринимает философски и стоически, приводя историческую аналогию.

- Когда послы персидского царя Дария пришли к царю Леониду Спартанскому и сказали, что наши стрелы затмят небо над твоей головой, он ответил - "Будем сражаться в тени", - напомнил экс-омбудсмен.

Напомним, о желании участвовать в выборах губернатора Михайлов сообщил 17 мая. Он идет как самовыдвиженец и уже представил свою предвыборную программу.

София Саттарова