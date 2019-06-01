Ещё два человека подали документы на выдвижение в кандидаты на пост губернатора

Представитель "Российской партии пенсионеров за справедливость" Павел Созинов подал документы в Горизбирком для участия в губернаторской гонке. Он сообщил, что 7 лет работает в Общероссийском народном фронте. Петербургское отделение много работает с жителями по обращениям в ежедневном режиме, добавил выдвиженец.

"Поэтому я думаю, что наше понимание общественного контроля и таких сложных проблемных зон города, поможет нам", - продолжил он свою мысль.

Также выдвинулся в кандидаты на пост губернатора главный врач ГБУЗ Межрайонный врачебно- физкультурный диспансер №1 Владимир Григорьев. Кроме проблем медицины он планирует заняться ЖКХ и социальной политикой. Григорьев выдвинут партией «Гражданская сила». Он признался в том, что фактически решил принять участие в выборах на спор.

"На коллектив моих единомышленников повлияли выборы на Украине, нам это стало интересно. Конечно, я не скажу, что я пообещал, что я выдвинусь. Но был такой, можно сказать вид спора, когда сказали: «Если Зеленский выиграет, то ты должен подать»", - рассказал Григорьев.

Первым, еще до открытия Горизбиркома, документы подал врио губернатора Александр Беглов.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.