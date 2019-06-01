Троицкий: Храма в екатеринбургском сквере не будет - у заказчиков не хватит смелости

Публицист и культуртрегер Артемий Троицкий дал оптимистичный прогноз относительно судьбы центрального сквера в Екатеринбурге, расположенного возле Театра драмы и являющегося "мишенью" для местных бизнесменов и РПЦ, которые решили застроить его очередной церковью. Общество настолько сплочено в своем протесте и настроения в нем настолько однородны, что ситуацию, по мнению знаменитого критика, уже не переломить.

Кроме того, имеется у бенефициаров строительства и некая генетическая трусость, что, по словам спикера, произнесенным в эфире ARU.tv роднит их с определенной стратой общества и также не позволит им довести задуманное до конца.

Это как уличные гопники: когда они подкатывают на улице - "а дай позвонить", "а дай сигаретку" - и видят, что ты боишься и готов все отдать, лишь бы от них отделаться, то вот тут вот они возьмут тебя в оборот. А если скажешь - "пошел ты на, мразь уличная" и еще кулак покажешь, то они сразу - "а, ниче, ниче, ниче, ниче". — Артемий Троицкий

Уличные выступления против застройки сквера начались в мае. Поначалу людей били и задерживали, но после слов президента Владимира Путина о необходимости провести опрос общественного мнения насилие прекратилось. По данным ВЦИОМ, три четверти екатеринбуржцев выступают за сохранение центрального сквера в его первозданном виде.