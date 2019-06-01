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16:21

Максим Шевченко попробовал уговорить Резника идти в губернаторы

фото ЗакС политика Максим Шевченко попробовал уговорить Резника идти в губернаторы

Журналист, общественный деятель Максим Шевченко и депутат петербургского парламента Максим Резник провели политические дебаты в прямом эфире "Эха Петербурга". Накала страстей и в принципе спора как такового из разговора не вышло, однако единичные "пункты несогласия" у оппонентов нашлись. Самый яркий из них - это обсуждение решения Резника отказаться от участия в губернаторской гонке.

Аргументация Резника была такова:

"Есть уже Борис Вишневский, Михаил Амосов - близкие мне по взглядам люди. Зачем мне еще в этот ряд вставать?".

Шевченко, в свою очередь, выразил неудовлетворение и расстройство от такой позиции собеседника и попробовал его увещевать, используя затейливые аргументы. По его мысли, выдвинуться - это не значит "метить" в бюллетень и тем более в нем оказаться. Дело, по мысли журналиста, в том, что если такой популярный человек в городе, как Резник, заявит об амбициях, то это приободрит петербуржцев и подогреет их интерес к выборам, на которых оппозиция заинтересована в высокой явке.

Ваша кампания должна была быть ради того, чтобы во время сбора подписей нанести такие идеологические удары, энергия которых передалась бы тому кандидату, который оформился бы на конец августа. На июньском-июльском этапе между вами бы не было конкуренции и борьбы, никто из вас все равно одинаково не может пройти фильтр. 

Максим Шевченко - Максиму Резнику

Любопытно, что Шевченко отказался от участия в выборах по аналогичной причине - решив не мешать Владимиру Бортко, выдвинутому КПРФ.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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21:25    
21.17 Перед тем, как начать доказывать, сходи в хоз.магазин и купи верёвку покрепче. Заново перевяжи пупок, а то он от натуги развяжется. Когда доказать не удастся, остатки верёвки используй по назначению. Не жить же при такой отвратительной власти с клеймом "пустозвон".

21:17    
Эти выборы пройдут по ущербному закону с муниципальным фильтром, но у жителей Санкт-Петербурга есть шанс доказать, что они не допустят к управлению Великим городом полную бездарность и серость. Даже если её двигает президент Путин.

20:56    
Кого волнует только то, жидовская ли морда, тому лучше прочесть статью "Бриллиантовая рука" на заблокированном сайте "Путинизм". Может быть, тогда он поймет, что не там эти "морды" ищет. А кому важна судьба Петербурга, те хотят голосовать за нормальнах кандидатов, а не за усатое недоразумение. Резник, Вишневский - всегда без понтов и охраны выходили вместе с народом на защиту Исаакия, домов и скверов. А назначенец-обещалкин что? Даже от журналистов сбегает, если вопросы они не согласовали заранее.

18:58    
За Резника я бы проголосовала. Но едрисня не даст ему пройти муниципальный фильтр.

17:45    
Обкуренный, а понял, что лучше жидовскую наглую морду не высовывать.

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