Экс-губернатора Ивановской области задержали по подозрению в крупном мошенничестве Бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, ныне являющегося депутатом региональной думы, задержали по подозрению в крупном мошенничестве, передает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко. "Коньков задержан по подозрению в коррупционном преступлении", - подтвердила она появившуюся информацию, не сообщив никаких других деталей. По неофициальным данным, полученным агентством от правоохранителей, в бытность свою губернатором области в 2013-2017 годах Коньков мог быть причастен к выделению 750 млн бюджетных денег компании "Ивановский бройлер" через коррупционную схему, и это не единственное, в чем его подозревают. Источник также сообщил, что силовики осуществили выемку документов как в думе, так и в правительстве Ивановской области. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен