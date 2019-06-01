Беглов подарил жилье сиротам

По случаю международного дня защиты детей врио губернатора Александр Беглов вручил ключи от новых квартир 30 детям-сиротам, говорится на сайте Смольного.

"Вы вступаете во взрослую жизнь, и очень важно, что у вас будут свои благоустроенные квартиры", - прокомментировал он шаг, на который пошла его администрация.

Сейчас в очереди на получение квартир стоит 1118 воспитанников детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей. Утверждается, что первая половина из них получит жилье в нынешнем году, а вторая - в следующем.

В ходе церемонии Беглов отдельно поблагодарил и поздравил детского омбудсмена Светлану Агапитову.

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