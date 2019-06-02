ЛДПР выбрала Олега Капитанова кандидатом в губернаторы Петербурга

Петербургское отделение ЛДПР по итогам конференции решила выдвинуть депутата ЗакСа Олега Капитанова кандидатом в губернаторы, сообщается на сайте партии.

Капитанов пообещал, что партия предложит «позитивную программу перемен, которая обязательно найдет отклик и поддержку у многих горожан». Одними из пунктов своей губернаторской программы он называет наведение порядка на местах, решение социальных проблем, развитие городской среды и инфраструктуры, поддержку бизнеса и промышленности.

Ранее Капитанов сообщал, что ЛДПР выдвинет в губернаторы Петербурга либо его, либо депутата Госдумы. ВЦИОМ в своем опросе о выборах включал Капитанова в число возможных кандидатов.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. Сейчас Горизбирком принимает документы на выдвижение, их уже подали девять человек, в том числе – врио губернатора Алекcандр Беглов.

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