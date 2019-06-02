Михаил Амосов идет на выборы губернатора от партии "Гражданская платформа"

Депутат ЗакСа Михаил Амосов подал документы в Горизбирком как кандидат от партии «Гражданская платформа», сообщили представители депутата.

Решение было принято незадолго до начала избирательной кампании – в конце мая. По словам главы «Гражданской платформы» Рифата Шайхутдинова, Амосов сам обратился к нему с предложением выдвинуться от партии.

Выдвигать кандидатов в губернаторы могут только партии, а не общественные движения, напомнил глава движения «Демократическое обновление» Сергей Назаров. По его словам, представители движения еще месяц назад приняли решение о поддержке кандидатуры Амосова.

Выборы состоятся 8 сентября 2019 года. Кроме Амосова, документы в Горизбирком подали еще девять человек, в том числе – врио губернатора Алекcандр Беглов. 2 июня определились со своими кандидатами петербургские отделения «Справедливой России» и ЛДПР: ими стали Надежда Тихонова и Олег Капитанов соответственно.

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