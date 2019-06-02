В ОКР отрицают угрозу для участия российской сборной в Олимпиаде-2020

Участие сборной России в Олимпийских играх 2020 года не находится под угрозой, слухи о возможном отстранении спортсменов – это спекуляции, передает ТАСС со ссылкой на главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Так Поздняков прокомментировал информацию британского издания The Sunday Times. По данным издания, Россию могут не допустить к Олимпиаде, если будет доказано, что Всероссийская федерация легкой атлетики помогла скрыть допинговые нарушения прыгуну в высоту Данилу Лысенко.

«Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики», - заявил Поздняков.

По его словам, в вопросе участия россиян в Олимпиаде-2020 ОКР опирается на официальную позицию Международного олимпийского комитета, который ранее заявил, что «российская команда примет участие в Играх в Токио», пояснил глава ОКР. «Если же в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жесткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной», - сказал Поздняков.

Совет IAAF, на котором будет обсуждаться вопрос восстановления членства ВФЛА, пройдет с 8 по 9 июня. Членство ВФЛА было приостановлено в 2015 году на основании расследования комиссии антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Ранее глава российской легкоатлетической федерации Дмитрий Шляхтин сообщил, что ВФЛА выполнила последнее требование дорожной карты, которая была составлена в 2015 году после приостановки членства в IAAF.