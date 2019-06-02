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15:46

"Роснефть" построит в Пулково заправочный комплекс за 3 млрд рублей

фото ЗакС политика "Роснефть" построит в Пулково заправочный комплекс за 3 млрд рублей

«Роснефть» построит в аэропорту Пулково топливозаправочный комплекс к 2021 году, сообщили в компании.

Инвестиции в проект оцениваются более чем в 3 млрд рублей, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечина. Проектная мощность ТЗК «Пулково» составит 300 тысяч тонн авиакеросина – 50% от годового объема заправок с учетом планов по развитию аэропортов.

Над проектом будут работать дочерние структуры «Роснефти» и ВТБ. Закончить строительство ТЗК планируют в 2021 году. В 2016 году Смольный присвоил этому проекту статус стратегического.

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