"Роснефть" построит в Пулково заправочный комплекс за 3 млрд рублей

«Роснефть» построит в аэропорту Пулково топливозаправочный комплекс к 2021 году, сообщили в компании.

Инвестиции в проект оцениваются более чем в 3 млрд рублей, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечина. Проектная мощность ТЗК «Пулково» составит 300 тысяч тонн авиакеросина – 50% от годового объема заправок с учетом планов по развитию аэропортов.

Над проектом будут работать дочерние структуры «Роснефти» и ВТБ. Закончить строительство ТЗК планируют в 2021 году. В 2016 году Смольный присвоил этому проекту статус стратегического.