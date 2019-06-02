Жительница Петербурга сообщила об избиении ее сына в отделе полиции

Жительница Петербурга Олеся Коваль заявила, что ее сына Вадима избили полицейские в 80-м отделе полиции, передает «Новая газета».

По словам женщины, Вадима Коваля задержали 28 мая в магазине «Семья», заподозрив подростка в краже. Прибывшие на вызов оперативники задержали Вадима, но при обыске ничего у него не нашли. Однако одна из сотрудниц магазина написала заявление в полицию, утверждая, что подросток якобы «учинил скандал», «громко шумел, кричал, размахивал руками, учинил драку, выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания не реагировал». На записях с камер видеонаблюдения не видно, что Вадим что-либо берет с полок тайком, или у него обнаруживают похищенный товар, равно как и ругани или драки со стороны подростка, сообщила Олеся Коваль.

Молодого человека доставили в 80-й отдел полиции, и он перестал выходить на связь. Спустя несколько часов родным Вадима позвонила женщина, сообщившая, что подросток в полиции, но уже свободен, и его можно забрать. Вадим рассказал матери, что полицейские избили его, вытягивая признание в краже. По его словам, он говорил, что несовершеннолетний, но ему не дали связаться с родными, били в живот, по лицу, голове, груди, спине, ягодицам и угрожали изнасилованием.

Бабушка Вадима, Светлана Гараненкова, рассказала, что когда увидела внука в отделе, он был весь в крови, стол и лавка были залиты кровью и рвотой, на подростке были наручники. Вадима отпустили из полиции без составления протокола, на скорой подростка доставили в больницу, где врачи зафиксировали ряд травм, в том числе – сотрясение мозга, закрытые травмы груди и живота, ушибы и гематомы лица, отек левого века, ссадины, синяки на спине, ягодицах и ссадины на запястьях от наручников.

Олеся Коваль обратилась в прокуратуру и управление Следственного комитета по Петербургу с требованием привлечь к ответственности полицейских, причастных к произошедшему с ее сыном. В 80-м отделе полиции от комментариев отказались, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти данные об избиении подростка полицейскими отрицают, сообщая при этом, что травмы Вадиму нанесли охранники магазина, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.