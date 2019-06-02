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Новости

2 июня, 17:15

Жительница Петербурга сообщила об избиении ее сына в отделе полиции

фото ЗакС политика Жительница Петербурга сообщила об избиении ее сына в отделе полиции

Жительница Петербурга Олеся Коваль заявила, что ее сына Вадима избили полицейские в 80-м отделе полиции, передает «Новая газета».

По словам женщины, Вадима Коваля задержали 28 мая в магазине «Семья», заподозрив подростка в краже. Прибывшие на вызов оперативники задержали Вадима, но при обыске ничего у него не нашли. Однако одна из сотрудниц магазина написала заявление в полицию, утверждая, что подросток якобы «учинил скандал», «громко шумел, кричал, размахивал руками, учинил драку, выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания не реагировал». На записях с камер видеонаблюдения не видно, что Вадим что-либо берет с полок тайком, или у него обнаруживают похищенный товар, равно как и ругани или драки со стороны подростка, сообщила Олеся Коваль.

Молодого человека доставили в 80-й отдел полиции, и он перестал выходить на связь. Спустя несколько часов родным Вадима позвонила женщина, сообщившая, что подросток в полиции, но уже свободен, и его можно забрать. Вадим рассказал матери, что полицейские избили его, вытягивая признание в краже.  По его словам, он говорил, что несовершеннолетний, но ему не дали связаться с родными, били в живот, по лицу, голове, груди, спине, ягодицам и угрожали изнасилованием.

Бабушка Вадима, Светлана Гараненкова, рассказала, что когда увидела внука в отделе, он был весь в крови, стол и лавка были залиты кровью и рвотой, на подростке были наручники. Вадима отпустили из полиции без составления протокола, на скорой подростка доставили в больницу, где врачи зафиксировали ряд травм, в том числе – сотрясение мозга, закрытые травмы груди и живота, ушибы и гематомы лица, отек левого века, ссадины, синяки на спине, ягодицах и ссадины на запястьях от наручников.

Олеся Коваль обратилась в прокуратуру и управление Следственного комитета по Петербургу с требованием привлечь к ответственности полицейских, причастных к произошедшему с ее сыном. В 80-м отделе полиции от комментариев отказались, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти данные об избиении подростка полицейскими отрицают, сообщая при этом, что травмы Вадиму нанесли охранники магазина, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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0:27    
Позор яйцелопам! Бить надо так, чтобы было мучительно больно, но не травматично и без следов. А таких колбасосных непрофессиАналов гнать надо на живодёрню двор подметать.

2 июня, 23:53    
Мамы должны сидеть дома и заниматься детьми, а не вкалывать на двух работах от зари до зари, чтобы прокормить семью. Папы тоже на двух работах пашут, а теперь, с повышением пенсионного возраста, и бабушки с дедушками пашут. И все пашут за мизерную зарплату, которую тут же выкачивают за всякие "услуги".
Полицейских не оправдываю, совсем распоясались от безнаказанности.

2 июня, 22:30    
19:31 Жаль, что не тебе, мудак.

2 июня, 22:29    
19:31, 19:39 Поэтому полиции теперь можно в участке избивать задержанных детей? Вы считаете, что преступление одних людей автоматически делает подозреваемыми других такого же возраста? Уверен, что и для вашего возраста тоже найдётся парочка примеров с отморозками. Может и вас стоит обработать в участке, ради профилактики?

2 июня, 19:39    
19:24. Вот только что подросток сжег памятные венки на Вечном огне и тд. итп.

2 июня, 19:31    
19:24. Вот только что 15-летний подросток ТОПОРОМ разрубил 12-летней девочке голову...Вы тоже его защищаете? А такого рода преступлений по России десятки тысяч в год, а то и сотни тысяч, если статистику не подправлять...

2 июня, 19:24    
17:39, 19:16 "Вы поймите..."
Ты, вообще, охренел, тролль? Что б тебя там отмудохали достаточно, что бы не гадил в комментах.

2 июня, 19:16    
19:03. Вы поймите, что сейчас среди подростков столько сверх агрессивных, бандитствующих отморозков, что полиции не просто удерживать в России даже относительный порядок! Чем-то наше время похоже на конец 20-х, 30-годы, когда подросли мальчишки-беспризорники 1МВ и Гражданской, послевоенное, когда подростковая преступность в стране зашкаливала...

2 июня, 19:03    
17:39
Вас самих не побьёшь, так не поймёте мало или много.
Хорошо высказываться, когда речь идёт о чужом ребёнке. А если с Вашим такое поизойдёт.
Какой-то полицейский беспредел. И ведь отмажутся.

2 июня, 17:39    
Может мало били?

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