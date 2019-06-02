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Новости

2 июня, 18:00

Свидетели по делу "Сети" заявили об искажении их показаний в протоколах допроса

фото ЗакС политика Свидетели по делу "Сети" заявили об искажении их показаний в протоколах допроса

Двое свидетелей по делу «террористического сообщества "Сеть"», знакомые с одним из фигурантов Дмитрием Пчелинцевым, заявили в суде, что в протоколах допроса искажены их показания, сообщает «7х7».

Студентка Алена Машенцева и ее молодой человек Евгений Смагин познакомились с Пчелинцевым в 2017 году на открытии чайного дома «Чайное дерево» в Пензе. Молодые люди время от времени виделись, общались о музыке и чае и, по словам Машенцевой, никаких политических идей Пчелинцев ей не внушал. Осенью 2018 года к молодым людям пришли оперативники и передали записку от Пчелинцева, где тот попросил девушку показать правоохранителям книжки.

Машенцева сообщила суду, что тогда оперативники приходили за одной книгой и не нашли ее. Из допроса Машенцевой следовало, что в записке речь шла о двух книгах: учебник русского языка для 6 класса и про Курдистан. Также в протоколе указано, что после этого девушка нашла дома ранее незнакомые ей книги, в том числе учебник и книгу Питера Гелдерлооса «Консенсус: принятие решений в свободном обществе». Машенцева утверждает, что такого не говорила.

«Половина из этих слов — не мои, — удивилась свидетель. — Я этого не говорила и не знаю, откуда это взялось. Этого не было. Я просто показала книги, они их посмотрели, и все. Брали они их или нет, я не помню», - сказала свидетельница.

Евгений Смагин сообщил, что Пчелинцев оставил у него две книги после одной из чайных церемоний, но какие конкретно – не помнит. В протоколе допроса, проведенного в апреле 2018 года, сказано, что Пчелинцев беседовал со Смагины нам политические темы, говоря, что «Россия недостаточно свободна», что «все изменится к лучшему», что «грядут перемены» и что «общество будет свободным». Смагин это отрицал в суде.

«Такого жесткого не было, я так не говорил. Пчелинцев говорил просто, что все будет лучше, чем сейчас, что все растет и развивается, и добра будет больше. Про передачу клевых книжек тоже не было. Книги, которые оставил Пчелинцев и которые потом изъяли сотрудники ФСБ, и те книги, которыми мы с ним [Пчелинцевым] обменивались в чайной — это разные книги», - сказал Смагин.

Пчелинцев заявил, что текст записки ему продиктовали оперативники, и он просил выдать учебник и книжку о Курдистане. «Они [сотрудники ФСБ], видимо, поняли, что вторая книжка им не подходит, и впоследствии заменили ее на книгу по консенсусу», - предположил Пчелинцев.

По делу «Сети» проходит 11 жителей Петербурга и Пензы. Их обвиняют в создании террористического сообществе и попытке свержения существующего строя РФ через организацию терактов. Сами обвиняемые утверждали, что увлекались страйкболом и проводили совместные тренировки по навыкам выживания в лесу. Один из фигурантов дела, петербуржец Игорь Шишкин, заключивший сделку со следствием и признавший вину, уже получил 3,5 года колонии общего режима.

Несколько фигурантов дела сообщали, что были вынуждены дать признательные показания под пытками. О физическом воздействии силовиков заявил Илья Шакурский, проходивший по делу свидетелем. Позже он покинул страну и попросил политубежища в Финляндии. Следственные органы не стали расследовать факты применения пыток.

«Сеть» внесена в список организаций, признанных террористическими, и запрещенных в России.

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2 июня, 23:47    
20:24
Я знаю что такое дети в 17 лет.
У Вас, наверное, своих ни когда не было.

2 июня, 20:14    
18-58 В фильме "не может быть" есть фраза как раз для вас - "теперь это называется попить чайку ?" Не стройте из себя наивную дурочку. Ещё скажите, что они читали только "ботанику" за 6-й класс и за это  их кровавая гэбня теперь прессует.

2 июня, 20:07    
Дурачков из себя строят по наущению адвокатишек. Протоколы допроса подписывает допрашиваемый на каждой странице. Если там написано не то, что говорил допрашиваемый, то он, не читая, подписал протокол, и тогда нечего хвостом крутить.  Реальнее первое (уловки адвокатишек), но надеюсь на принципиальность судьи и хорошие сроки подонкам.

2 июня, 18:58    
Вот так, попили чайку, а теперь им дело шьют с применением пыток.
Детей уже нельзя одних в кафе отпустить - сразу припишут участие в запрещенной террористической группировке.
Совсем оборзели!

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