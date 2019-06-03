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Новости

10:36

Мужчина с топором набросился на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска

фото ЗакС политика Мужчина с топором набросился на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска

Вооруженный топором и тесаком житель Южно-Сахалинска, отчаявшись попасть на прием к главе города, напал на сотрудника местной администрации, поделились с "Интерфаксом" в пресс-службе мэрии и СК по региону.

Мужчину не пустили на приём к руководителю города, сославшись на то, что он не был записан. Получив отказ, он направился к выходу, где несколько раз ударил топором первого зашедшего в здание работника. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, уведомляет Sakh.ru.

Между тем администрация Южно-Сахалинска работает в штатном режиме.

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10:58    
Мэр подставил подчиненного.

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