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Новости

11:05

Суд сделал закрытым рассмотрение дела по иску Фонда Сокурова к бывшему сотруднику

фото ЗакС политика Суд сделал закрытым рассмотрение дела по иску Фонда Сокурова к бывшему сотруднику

Куйбышевский районный суд сделал закрытым рассмотрение дела по иску фонда поддержки кинематографии «Пример интонации» (Фонд режиссера Александра Сокурова) к бывшему сотруднику организации Михаилу Георгиевскому. Решение принято на заседании 3 июня, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

О закрытом рассмотрении дела ходатайствовала сторона защиты. Адвокат Георгиевского заявила, что на заседаниях могут быть озвучены личные сведения и персональные данные. По её словам, Георгиевский не может отслеживать публикации в СМИ по его делу.

- У моего доверителя нет ни времени, ни денег отслеживать то, что напишет сотрудник СМИ, действительно ли будет это корректная информация соответствующая тому, что прозвучит в судебных заседаниях, - заявила адвокат ответчика.

Также она сообщила, что Георгиевский уже пострадал от внимания СМИ к делу. Она пояснила, что настоящий момент ее доверитель является безработным и испытывает трудности с поиском места трудоустройства из-за того, как про него пишут СМИ.

Адвокат Фонда Никита Торопов заявил, что принципиальных возражений против присутствия СМИ на заседании не имеет и оставляет вопрос на усмотрение суда. После заседания Торопов в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что ситуация с закрытием заседания парадоксальная.

- Шумиха, связанная с тем, чтобы пришли не только вы, но и ваши коллеги, я думаю, была бы им на руку, потому что они пытались этим манипулировать. Говорили: «А зачем Александру Николаевичу такая оценка?». Тут они ровно, чтобы снять с себя эти подозрения, заявляют это же ходатайство, типа, давайте мы будем держать это от прессы подальше, - рассказал Торопов.

Ранее суд вызвал на заседание 3 июня Сокурова и Георгиевского. Оба они явится не смогли. Заседание перенесли на 11 июня, сообщил адвокат Фонда.

Напомним, в декабре 2018 года стало известно об обысках в фонде «Пример интонации». В полицию подали жалобу на Фонд, в которой говорилось о возможных хищениях бюджетных средств. В Фонде за финансы отвечает директор Николай Янкин. Полиция провела ещё одну проверку по жалобе, но не нашла нарушений. Сокуров сообщил, что «донос» мог написать бывший сотрудник, чтобы избежать возращения долга. Сотрудник занял крупную сумму денег у Фонда и у самого режиссера, пояснил Сокуров.

София Саттарова

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