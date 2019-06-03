В Судане военные открыли огонь из пулеметов по толпе протестующих

Военные задействовали тяжелую амуницию для подавления протеста в Судане: в центре столицы страны, Хартуме, слышны звуки стрельбы из пулемета, передает "Интерфакс", ссылаясь на телеканал Al Jazeera.

Огонь открыли по многотысячной толпе людей, собравшихся у здания местного минобороны. Манифестанты требуют, чтобы военные, вставшие во главе государства в результате госпереворота, передали "бразы правления" гражданскому правительству.

На данный момент известно о двоих погибших, не менее 10 получили ранения.

Очевидцы сообщают, что оружие и слезоточивый газ применяются по отношению к мирным протестующим.

По данным Al Jazeera, демонстранты вновь вышли на улицы после того, как военные назвали их "угрозой национальной безопасности".

Протесты в Харуме не прекращаются уже два месяца. 11 апреля глава минобороны Судана заявил об аресте главы государства аль-Башира, руководившего страной с 1989 года. После этого был создан военный совет, который, по замыслу его основателей, должен руководить страной в течение двух лет, пока формируется новое правительство.