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Новости

11:37

Матвиенко: Мне не делали никаких скидок на то, что я женщина

фото ЗакС политика Матвиенко: Мне не делали никаких скидок на то, что я женщина

В России и в мире все больше женщин приходит к власти, и для этого есть все условия и поддержка государства, нужно только приложить усилия, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Аргументам и фактам».

По словам Матвиенко, она – не сторонник создания преференций, «оранжерейных условий» для женщин. По ее словам, все зависит от самих женщин – их способностей, трудолюбия, энергии, инициативы и силы воли. Матвиенко рассказала, что на любом посту за несколько десятилетий работы она «трудилась на равных с мужчинами», и ей «не делали никаких поблажек, скидок» на то, что она – женщина.

«Спрашивали по полной. В принятии решений, контроле над их реализацией не только от мужчины, но и женщины требуются твердость, решимость, а когда нужно — и жесткость. И я эти качества проявляла», - сказала Матвиенко.

Она пожелала женщинам действовать, добиваться и доказывать на практике «правомерность своих притязаний на успешное продвижение» по карьере. «Сейчас для этого есть все условия, государство вас поддерживает. Дело только за вами», - заключила спикер Совфеда.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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14:26    
14.49
 Себя вспомни, праведник. Агдам, 777? Или другое?

13:08    
Валентина Ивановна была ПЕРВЫМ секретарём Комсомола Ленинграда! Это уже её прекрасно характеризует! Но она была одним из лучших секретарей огромного СССР, получив огромный опыт управления!

12:07    
Если сравнивать ВИМ с недавним и нынешним, то была на голову выше. И команда у нее была. А сейчас даже вице мало известны, за исключением единиц.
Хотя это интервью напоминает прощание. Пора на покой.

11:55    
Никаких скидок, наоборот: именно за счет своих женских особенностей Валька сделала такую карьеру!

11:49    
Странное заявление. Ни умом, ни особыми организаторскими способностями Валентина Матвиенко не отличалась. А вот умению красиво пить в компании, тому есть множество свидетельств...

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