В незаконном карьере в Мяглово нелегально складируется мусор

В районе деревни Мяглово во Всеволожском районе Ленобласти экоактивисты "Зеленого фронта" выявили крупную несанкционированную свалку, организованную в аналогично - несанкционированном - песчаном карьере.

Мусор складируется в ямы на глубину порядка 4 метров. Среди отходов - стройматериалы, автопокрышки, поддоны, бытовой хлам.

Ранее участники движения уведомляли природоохранные ведомства о наличии близ Мяглово нелегальной пескодобывающей деятельности, а также обращали внимание на свалки, расположенные на подъезде к деревне.

"Это очередной участок в Мяглово, где сельскохозяйственные земли выводят из оборота. Незаконная добыча песка и свалки мусора в промышленном объеме ведут деревню к локальной экологической катастрофе. Мусор со свалок в Мяглово не вывозят, а лишь присыпают сверху землей", - рассказал председатель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.