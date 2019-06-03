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Новости

12:17

Депутаты ЗакСа хотят провести в Петербурге эксперимент с дорожной разметкой

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа хотят провести в Петербурге эксперимент с дорожной разметкой

Законодательное собрание Петербурга намерено обратиться к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой провести в регионе эксперимент по нанесению специальной разметки за 5 метров до пешеходного перехода. Действующими правилами дорожного движение на этом расстоянии запрещена остановка транспортных средств.

Авторы инициативы, единороссы Денис Четырбок, Вера Сергеева и Константин Чебыкин, указали в пояснительной записке, что планируют таким образом снизить количество дорожно-транспортных происшествий в зоне пешеходных переходов.

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров, прокомментировав инициативу, отметил, что количество ДТП в России с каждым годом становится все меньше, но все равно на дорогах страны за год гибнет около 5000 человек.

«Зачастую же даже законопослушным автомобилистам бывает трудно определить границы пятиметровой зоны, и они, не имея умысла, создают помехи для обзора других водителей. Сами при этом получают штрафы, их машины эвакуируют на штрафстоянку. Нанесение специальной разметки поможет снизить количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов, а добросовестным участникам движения избежать ошибок при парковке», - передала слова Макарова пресс-служба ЗакСа.

Напомним, очередное заседание петербургского парламента состоится в среду, 5 июня.



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16:54    
А депутатам не приходило в голову, что пора увеличить численность постовых ДПС в городе, чтобы следили за скоростным движением машин, безопасностью на дорогах. Сколько наездов на пешеходов за последнее время!!!

13:33   Горожанин  
А когда будет принят законопроект, заставляющий полицию работать?
Когда будет принят законопроект, запрещающий сокращать рядовых сотрудников ДПС?
Когда будет принят законопроект о пеших инспекторах-парковщиках, которые парой кликой в планшете выписывали бы штрафы нарушителям, стоящим криво, вторым рядом, под знаком, на остановке?

12:38    
А ещё в Петербурге спешно убирают с дорожной разметки букву "А". В Смольном посчитали, что горожане увидят в ней агитацию за Амосова. Хотели поменять на "Б", но оказалось, что противные горожане читают её исключительно как Бортко. Пробовали заменить на латиницу, но "B" активнутые петербуржцы неизменно расшифровывали как Врански. Решили все буквы с дорог стереть.

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