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12:21

Шуршев пожаловался в ЕСПЧ на задержание на первомайском шествии в Петербурге

фото ЗакС политика Шуршев пожаловался в ЕСПЧ на задержание на первомайском шествии в Петербурге

Глава муниципальной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге Алексей Шуршев подал в ЕСПЧ жалобу на задержание и арест после разгона согласованного шествия 1 мая, передают «Ведомости».

Шуршев расценил свое наказание за участие в акции как нарушение ст. 11 Европейской конвенции о защите прав человека (право на свободу собраний), сообщил адвокат «Апологии протеста» Александр Передрук. По словам Передрука, Шуршеву фактически вменили организацию несогласованного митинга внутри согласованного шествия: юрист считает это абсурдом. Возможность такой трактовки закона о митингах свидетельствует о его «неисправимой ущербности», считает адвокат.

Шуршева жестко задержали во время первомайского шествия. Подбежавший к нему силовик накинулся на него и повалил на землю при свидетелях, момент нападения попал на видеозапись. Активиста доставили в больницу с подозрением на перелом ребра, а затем – в суд, где его арестовали на 10 суток. Шуршев подал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело.

Шествие 1 мая для оппозиционной колонны было согласованным, но полиция в день мероприятия не пропустила баннеры с критикой Беглова и «Единой России». После этого начались жесткие задержания, в ходе которых в автозаки попали более 60 человек, а шествие фактически было сорвано. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

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