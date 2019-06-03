На петербургском форуме «Свободные люди» выступят Ройзман, Шлосберг и Шевченко

Организаторы гражданского форума «Свободные люди» объявили о его проведении в Петербурге 12 июня. Среди гостей приглашенных гостей мероприятия – бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг, а также журналист и лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области Максим Шевченко.

Кроме того, в мероприятии примут участие оппозиционные депутаты петербургского ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник, координатор проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров, руководитель регионального штаба Навального по подготовке к муниципальным выборам Александр Шуршев, экс-омбудсмен и экс-депутат ЗакСа Петербурга Игорь Михайлов и другие.

Тема форума – «Россия мечты: От муниципального до федерального уровня», говорится на сайте проекта. Среди заявленных тем – предстоящие выборы в муниципальные советы Петербурга и последние региональные протесты.

Напомним, ранее форумы «Свободные люди» проходили в Тюмени, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Неоднократно организаторы мероприятия испытывали сложности с поиском площадок. В Новосибирске и Нижнем Новгороде им в последний момент отказывали в аренде собственники залов, где должен был проходить форум. В Тюмени на активиста, арендовавшего зал для проведения форума, позже составили административный протокол по статье об участии в нежелательной организации.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.