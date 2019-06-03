КГИОП подаст в суд на РЖД из-за вокзала в Петергофе

Комитет по госконтролю и охране памятников подаст в суд на РЖД за неисполнение обязательств по ремонту и реставрации вокзала станции Новый Петергоф, следует из ответа комитета на запрос депутата ЗакСа Алексея Ковалева.

В феврале КГИОП выяснил, что ОАО «РЖД», как собственник, не отреставрировала вокзал до 16 января, как должно было по условиям охранного обязательства. Из-за этого комитет составил протокол по ч. 1 ст. 7.13 КоАП (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). Протокол направлен в Петродворцовый суд Петербурга.

Также КГИОП подготовил иск к РЖД с требование взыскать неустойку за нарушение условий охранного обязательства и обязать компанию отремонтировать вокзал. Пока КГИОП пытается урегулировать претензии в досудебном порядке, но в случае неудачи иск будет направлен в суд.

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