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14:26

Экс-губернатор региона призвал власти Ярославля узаконить табличку в память о Немцове

фото ЗакС политика Экс-губернатор региона призвал власти Ярославля узаконить табличку в память о Немцове

Бывший глава Ярославской области Анатолий Лисицын обратился к властям столицы региона с призывом официально узаконить памятную мемориальную табличку в честь убитого политика Бориса Немцова, разрушенную вандалами в конце мая. С обращением он выступил у себя в Facebook.

"Знаю Бориса Немцова по совместной губернаторской деятельности в самый сложный период становления новой России. Его энергия, творческий подход к целям и задачам региона и страны служили примером. Его последующая конфликтность, критичность не несла антигосударственной риторики, а была направлена на проблемы жизни народа. Мы, ярославцы, видели эти нарушения законности. Мне стыдно за тех, кто вершит это зло. Призываю мэрию узаконить мемориальную доску в память о нашем депутате", - пишет Лисицын.

Между тем ярославские активисты начали сбор средств на восстановление таблички, которая была установлена на торце дома по улице Трефолева, где жил политик. Памятный знак изготовили из гранита, установленного на Большом Москворецком мосте, - месте, где Немцова застрелили.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В политика выстрелили несколько раз. По обвинению в убийстве в 2017 году нескольких человек приговорили к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатор убийства Немцова до сих пор не найден.

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15:54    
15:42. Не несите чушь!!! Могу привести ТЫСЯЧУ примеров русофобии в его исполнении! Парочку, для примера... Он категорически выступил против присоединения РУССКОГО Крыма с РУССКИМ населением к России или оказания помощи миллионам этническим РУССКИХ Донбасса в их священной борьбе с укрофашистами-бандеровцами! Думаю, сегодня бы он верещал от радости, что бандеровцы в Харькове только что разрушили памятник русскому маршалу Жукову...

15:42    
15:11 Антисоветчиком - несомненно, русофобом - никогда. Врагом Немцов был только для государственной машины подавления свобод граждан, правящих коррупционеров и тоталитарных сект полубезумных сталинистов.

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