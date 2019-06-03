Экс-губернатор региона призвал власти Ярославля узаконить табличку в память о Немцове

Бывший глава Ярославской области Анатолий Лисицын обратился к властям столицы региона с призывом официально узаконить памятную мемориальную табличку в честь убитого политика Бориса Немцова, разрушенную вандалами в конце мая. С обращением он выступил у себя в Facebook.

"Знаю Бориса Немцова по совместной губернаторской деятельности в самый сложный период становления новой России. Его энергия, творческий подход к целям и задачам региона и страны служили примером. Его последующая конфликтность, критичность не несла антигосударственной риторики, а была направлена на проблемы жизни народа. Мы, ярославцы, видели эти нарушения законности. Мне стыдно за тех, кто вершит это зло. Призываю мэрию узаконить мемориальную доску в память о нашем депутате", - пишет Лисицын.

Между тем ярославские активисты начали сбор средств на восстановление таблички, которая была установлена на торце дома по улице Трефолева, где жил политик. Памятный знак изготовили из гранита, установленного на Большом Москворецком мосте, - месте, где Немцова застрелили.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В политика выстрелили несколько раз. По обвинению в убийстве в 2017 году нескольких человек приговорили к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатор убийства Немцова до сих пор не найден.