Двум участникам Первомая назначили по 20 часов обязательных работ

Невский райсуд назначил по 20 часов исправительных работ двум участникам петербургского Первомая Илье Сиялову и Егору Батожку, поделился последний с "МБХ медиа".

Демонстрантам инкриминировали нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Батожок сообщил, что 1 мая он шел в колонне демоппозиции с растяжкой "Петербург против ЕДРА". Решение суда активист намерен обжаловать.

Ранее петербургские суды оштрафовали и других участников мероприятия. Например, 11 тысяч рублей выписали активистке Наталье Бариновой - женщине, напомним, правоохранители сломали плечо.

Задержанный с применением грубой силы "навальнист" Александр Шуршев подал жалобу на действия городской полиции в ЕСПЧ.

Первомайское шествие для оппозиционной колонны было согласованным, однако полиция в день мероприятия выступила в роли цензора и не пропустила баннеры с критикой Александра Беглова и "Единой России". После этого начались жесткие задержания, в ходе которых в автозаки попали более 60 человек, и демонстрация фактически оказалась сорванной. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

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