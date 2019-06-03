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15:54

Суд назначил по 20 часов обязательных работ еще двум участникам Первомая

фото ЗакС политика Суд назначил по 20 часов обязательных работ еще двум участникам Первомая

Невский районный суд Петербурга приговорил еще двух участников первомайского шествия к 20 часам исправительных работ, передает «МБХ медиа».

Наказание назначено Ольге Садовской и Виктору Архипову. Обоим вменили нарушение ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга).

Ранее по 20 часов исправительных работ по этой же статье назначили еще двум участникам Первомая – Илье Сиялову и Егору Батожку. Последний шел в оппозиционной колонне с растяжкой «Петербург против ЕДРА». Возможно, это был один из плакатов, о которых врио губернатора Алекcандр Беглов, выступая в ЗакСе 15 мая, отозвался как об оскорбительном. ЗАКС.Ру собрал фотографии с некоторыми первомайскими плакатами, которые могли бы быть обидными, по версии Беглова.

Шествие 1 мая для оппозиционной колонны было согласованным, но полиция в день мероприятия не пропустила баннеры с критикой Беглова и «Единой России». После этого начались жесткие задержания, в ходе которых в автозаки попали более 60 человек, а шествие фактически было сорвано. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

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16:03    
Надо было этим прозападным экстремистам назначить 20 лет каторжных работ на урановых рудниках великой России!

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