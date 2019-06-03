Суд назначил по 20 часов обязательных работ еще двум участникам Первомая

Невский районный суд Петербурга приговорил еще двух участников первомайского шествия к 20 часам исправительных работ, передает «МБХ медиа».

Наказание назначено Ольге Садовской и Виктору Архипову. Обоим вменили нарушение ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга).

Ранее по 20 часов исправительных работ по этой же статье назначили еще двум участникам Первомая – Илье Сиялову и Егору Батожку. Последний шел в оппозиционной колонне с растяжкой «Петербург против ЕДРА». Возможно, это был один из плакатов, о которых врио губернатора Алекcандр Беглов, выступая в ЗакСе 15 мая, отозвался как об оскорбительном. ЗАКС.Ру собрал фотографии с некоторыми первомайскими плакатами, которые могли бы быть обидными, по версии Беглова.

Шествие 1 мая для оппозиционной колонны было согласованным, но полиция в день мероприятия не пропустила баннеры с критикой Беглова и «Единой России». После этого начались жесткие задержания, в ходе которых в автозаки попали более 60 человек, а шествие фактически было сорвано. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.