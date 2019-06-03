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16:27

Проект строительства Красносельско-Калининской линии скорректируют за 236 млн рублей

фото ЗакС политика Проект строительства Красносельско-Калининской линии скорректируют за 236 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) ищет подрядчика для корректировки проекта строительства Красносельско-Калининской линии петербургской подземки. Соответствующий тендер совокупной стоимостью 236 млн рублей размещен на портале госзакупок.

Как отмечается в пояснительной записке, деньги будут выделены из бюджета города, а оплата будет произведена в два этапа - 132,8 млн рублей подрядчик получит в нынешнем году, а 103,1 млн - в 2019-м.

Коррективы необходимо внести в часть строительства участка метро от станции "Казаковская" до "Обводного канала-2" и от "Казаковской" до "Путиловской".

Также перед подрядчиком стоит задача рассчитать время, которое потребуется для возведения новых станций. Помимо прочего, разработчик должен будет проинспектировать здания, под которыми будет пролегать новая ветка.

Напомним, временный градоначальник Петербурга Александр Беглов заявил, что к 2032 году в городе появится 29 новых станций подземки. Он же рассказал, что новые станции Красносельско-Калининской линии введут в эксплуатацию уже в 2022 году.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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