Мозаичное панно "Афганистан" в ближайшее время установят на "Проспекте Славы"

"Многострадальное" мозаичное панно "Афганистан", посвященное советским воинам-интернационалистам, монтируют на достраивающейся станции метро "Проспект Славы", поделились с "Росбалтом" в "Метрострое".

Неурядицы с покупкой полотна наконец улажены, его уже привезли на станцию и в ближайшее время приступят к установке.

Некоторое время назад в компании, изготовившей панно, пообещали, что пределы Петербурга оно не покинет.

В конце апреля панно "Афганистан" выставили на продажу на сервисе Avito. Причиной тому послужили поменявшиеся и неприемлемые для художников условия оплаты, которые предлагает ГКУ "Дирекция транспортного строительства".