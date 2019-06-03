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16:51

Мозаичное панно "Афганистан" в ближайшее время установят на "Проспекте Славы"

фото ЗакС политика Мозаичное панно "Афганистан" в ближайшее время установят на "Проспекте Славы"

"Многострадальное" мозаичное панно "Афганистан", посвященное советским воинам-интернационалистам, монтируют на достраивающейся станции метро "Проспект Славы", поделились с "Росбалтом" в "Метрострое".

Неурядицы с покупкой полотна наконец улажены, его уже привезли на станцию и в ближайшее время приступят к установке.

Некоторое время назад в компании, изготовившей панно, пообещали, что пределы Петербурга оно не покинет.

В конце апреля панно "Афганистан" выставили на продажу на сервисе Avito. Причиной тому послужили поменявшиеся и неприемлемые для художников условия оплаты, которые предлагает ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

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17:12    
Очень будет патриотично и благородно установить в Питере панно в память о советских героях-афганцах!

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