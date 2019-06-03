Беглов и Макаров выразили соболезнования в связи со смертью скульптора Горевого

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выразили соболезнования в связи со смертью скульптора, академика Российской академии художеств Владимира Горевого.

Беглов в телеграмме заявил, что произведения Горевого стали достоянием Петербурга, а сам он как «мудрый и заботливый наставник и учитель» воспитал целую плеяду молодых художников. «Владимира Эмильевича больше нет, но с нами и нашими потомками навсегда останутся его уникальные творения», - заявил Беглов.

Макаров в свою очередь назвал Горевого замечательным скульптором, который обладал безупречным чувством гармонии и глубоким пониманием истории России. «Память о Владимире Эмильевиче Горевом навсегда останется в наших сердцах», - пообещал Макаров.

Владимир Горевой умер 3 июня в возрасте 74 лет. Среди его работ – памятник Феликсу Дзержинскому и Ольге Берггольц, императрице Екатерине II в Пушкине, первый в России памятник художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в Кронштадте и многие другие. С 2002 года Горевой был профессором кафедры скульптуры Санкт-Петербургской академии художеств.

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