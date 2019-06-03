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3 июня, 17:32

В базе ФССП указаны многомиллионные долги выдвинутого в губернаторы Петербурга Петрова

фото ЗакС политика В базе ФССП указаны многомиллионные долги выдвинутого в губернаторы Петербурга Петрова

Сдавший в воскресенье, 2 июня, документы в Горизбирком для участия в выборах губернатора Петербурга представитель партии «Родина» Андрей Петров на момент выдвижения мог иметь 22,49 млн рублей неоплаченной задолженности, говорится на сайте Федеральной службы судебных приставов. Сам Петров наличие долгов отрицает.

Петров был одним из учредителей и президентом инжиниринговой компании «Доминанта-энерджи», которая в 2012 году начала процедуру банкротства. Судя по тексту постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26 ноября 2018 года, на должность президента с зарплатой 10 тысяч рублей в месяц Петров был принят 1 апреля 2006 года. 1 сентября 2011 года его зарплату подняли до 250 тысяч рублей, а 30 декабря 2011 года, за несколько месяца до начала процедуры банкротства фирмы, до 919,5 тысяч рублей.

Петров в 2015 году отсудил у своей компании 21,9 млн рублей задолженности по заработной плате и 543 тысячи рублей компенсации за задержку выплаты зарплаты.  Платежными поручениями от 20 мая 2016 года и от 30 мая 2016 задолженность перед президентом была погашена. В определении суда от 6 декабря 2017 года говорится, что 11,2 млн из этих средств он передал жене в соотстветствии с алиментными соглашениями, а 11,2 млн оставил себе "на проживание и необходимые траты".

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Впоследствии суды постановили, что многократное повышение заработной платы руководителю было необоснованным. При этом, как говорится в постановлении Арбитражного суда, на момент установления новой заработной платы президенту у «Доминанта-энерджи»  были неисполненные обязательства перед компаниями-кредиторами  «Кабель-Импэкс» и «НИКОТЭС» на общую сумму более 138,7 млн рублей.

15 августа 2018 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал Петрова вернуть 22,3 млн рублей в конкурсную массу фирмы. Позже Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу потенциального кандидата в губернаторы.

Петров в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что представленная на сайте ФССП информация не актуальна, а все его долги были аннулированы после физического банкротства.

- Все производства, связанные с моей личностью, прекращены, и непогашенных долгов у меня нет, - отметил представитель партии «Родина». - Никаких взаимодействий с судебными приставами у меня сейчас не существует. Хотите, возьмите консультации у судебных приставов.

ЗАКС.Ру направил соответствующий запрос в региональное отделение ФССП.

Незарегистрированный пока кандидат Петров сообщил, что в настоящее время занят сбором подписей депутатов органов местного самоуправления для прохождения «муниципального фильтра». По его словам, 50-60% от необходимого количества подписей будут собраны в ближайшее время, а за остальные придется «биться». 

Напомним, Петров принимал участие и в прошлых губернаторских выборах, состоявшихся в 2014 году. Он получил 2,36% голосов избирателей. 

В 2015-2016 годах Петров работал заместителем главы администрации Центрального района.



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3 июня, 17:47    
Для того и баллотируется. Пока он кандидат, его не посадят, а потом как-нибудь пронесёт :)

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