ЗакС Петербурга все-таки рассмотрит законопроект о неуважении власти к народу

Лидеру фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борису Вишневскому удалось добиться включения законопроекта о неуважении власти к гражданам в повестку намеченного на 5 июня заседания регионального парламента. По словам Вишневского, под действие предложенного им закона мог бы попасть и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Депутат предложил федеральную инициативу об ответственности властей за публичное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией правам и свободам человека и гражданина. Вишневский назвал свой законопроект «анти-Клишас», так как он составлен в ответ на принятый Госдумой закон сенатора Андрея Клишаса, предложившего наказывать граждан за проявление неуважения к власти.

- Под действие закона смогли бы попасть все эти разговоры, что «государство не просило вас рожать» и что макарошки не подорожали. Или о том, что лозунги «Россия без Путина» и «Петербург без Беглова», с которыми граждане вышли на Невский проспект, незаконные, а людей правильно задержали и оштрафовали. Все это классическое неуважение власти к народу, - прокомментировал ЗАКС.Ру автор инициативы.

На заседании ЗакСа 22 мая Вишневский внес инициативу с голоса, но парламент рассматривать ее не захотел. За проголосовали только 14 из 50 депутатов.

Аналогичный законопроект в Псковское областное собрание внес руководитель местного отделения «Яблока» Лев Шлосберг. Его предложение также было отклонено.

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