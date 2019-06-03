Непризнанные жители блокадного Ленинграда получат полноценные соцльготы

В администрации Петербурга одобрили проект изменений в Социальный кодекс Северной столицы, согласно которым на льготы могут претендовать все граждане, жившие в блокадном Ленинграде. Раньше этой возможностью обладали лишь те, кто прожил в осажденном городе не менее 4 месяцев.

Знак "Жителю блокадного Ленинграда" был учрежден в 1989 году. Основанием для его получения было предоставление документов, подтверждавших, что их обладатель прожил в городе 4 и более месяцев. На тот момент все получившие знак отдельных льгот не имели - лишь в 1995 году их приравняли к ветеранам войны. Начиная с 2007 года блокадникам выплачивают вторую пенсию по инвалидности.

Между тем на федеральном уровне 4-месячный порог упразднять не собираются, поэтому и были разработаны региональные, петербургские, поправки в Социальный кодекс. Начиная с 2020 года на льготы могут рассчитывать горожане, родившиеся либо проживавшие в осажденном Ленинграде один и более дней в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Им полагается выплата в размере 3 тысяч рублей, путевки в санаторий, бесплатный проезд в электричках и другие льготы.