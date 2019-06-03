Кремль потратит 12 млн рублей на торжественный прием в честь Дня России

На обслуживание торжественного приема и его оформление по случаю Дня России будет потрачено из бюджета 11,95 млн рублей, на соответствующую закупку обратило внимание «МБХ медиа».

Закупку разместило управление делами президента. В ней не опубликовано техническое задание, поэтому неизвестно, какие блюда и в каких объемах поставит заказчик на праздничный стол. Судя по информации об объекте закупки, в нее входят услуги по обслуживанию банкета без сопровождения развлекательных программ.

Известно, что закупка проводится у единственного поставщика. Кто именно будет обслуживать гостей торжества – не указано.

В 2017 и 2018 годах обслуживанием праздника занималось ФГБУ «Комбинат питания "Кремлевский"» - структурное подразделение управделами президента. Сумма контрактов составила 8,9 млн рублей и 11,5 млн рублей соответственно.