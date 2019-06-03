Суд назначил штрафы и обязательные работы 11 участникам Первомая в Петербурге

Невский районный суд Петербурга назначил по 20 часов обязательных работ еще пятерым участникам первомайского шествия, еще двух приговорили к штрафам в 15 тысяч рублей, передает «МБХ медиа».

Обязательные работы назначены Михаилу Игнатьеву, Максиму Зелинскому, Роману Можарову, Али Хантимирову и Олегу Перетрухину. Штрафы получили Кирилл Стрельцов и Александра Бруссер. Всем им вменили нарушение ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга).

По словам правозащитника Динара Идрисова, в этом нет логики. «Стрельцов и Можаров, к примеру, были задержаны вместе, у них протоколы с одним номером. Но один из них получил 20 часов работ, а второй — штраф 15 тысяч», - рассказал Идрисов.

Ранее суд назначил обязательные работы еще четырем участникам Первомая.

Шествие 1 мая для оппозиционной колонны было согласованным, но полиция в день мероприятия не пропустила баннеры с критикой Беглова и «Единой России». После этого начались жесткие задержания, в ходе которых в автозаки попали более 60 человек, а шествие фактически было сорвано. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.