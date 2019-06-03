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3 июня, 20:12

Горизбирком принял документы на выдвижение в губернаторы у представителя «Пиратской партии»

фото ЗакС политика Горизбирком принял документы на выдвижение в губернаторы у представителя «Пиратской партии»

Рабочая группа петербургской избирательной комиссии в понедельник, 3 июня, приняла документы на выдвижение в губернаторы Петербурга у идущего самовыдвиженцем представителя Пиратской партии России Павла Рассудова, сообщили ЗАКС.Ру в Горизбиркоме.

Ранее в ГИК утверждали, что выдвижения представителя «пиратов» не состоялось. Однако позже пресс-секретарь комиссии Григорий Марголин сообщил, что произошла ошибка и документы от Рассудова приняты.

Кандидат от Пиратской партии сообщил ЗАКС.Ру, что сразу после посещения комиссии завел свой избирательный счет.

Рассудов также озвучил основные требования своей программы. «Пират» в случае победы обещает отменить «муниципальный фильтр» и ввести электронное голосование; минимум в два раза сократить количество чиновников, упразднив для них и для депутатов служебные автомобили и специальное обеспечение; создать в Петербурге оффшорные зоны по интеллектуальным правам; ввести безусловный базовый доход для всех жителей города.

Незарегистрированная Пиратская партия появилась в России в 2009 году в рамках международного движения за реформу в области авторских прав и патентов. В Петербурге о партии практически ничего не было слышно последние четыре года, но весной 2019 года она активизировалась и включилась в кампанию за честные выборы.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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3 июня, 22:35    
Мне интересно только одно - сколько ещё фриков вылезут на всеобщее посмешище и поздравят -ли они Беглова с победой в первом туре ? Ведь понятно ( а им в первую очередь ), что шансы у них нулевые, но у них другая задача - засветиться и при возможности продвинуться по карьерной лестнице.Чем-то похоже на протесты по пенсионной реформе. Понимаем, что будет как надо, но пыжимся, шумим, выпустили пар и что ? Как в лужу пёрднили - одна вонь, а реформа есть. Так и тут - губером будет Беглов.

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