Горизбирком принял документы на выдвижение в губернаторы у представителя «Пиратской партии»

Рабочая группа петербургской избирательной комиссии в понедельник, 3 июня, приняла документы на выдвижение в губернаторы Петербурга у идущего самовыдвиженцем представителя Пиратской партии России Павла Рассудова, сообщили ЗАКС.Ру в Горизбиркоме.

Ранее в ГИК утверждали, что выдвижения представителя «пиратов» не состоялось. Однако позже пресс-секретарь комиссии Григорий Марголин сообщил, что произошла ошибка и документы от Рассудова приняты.

Кандидат от Пиратской партии сообщил ЗАКС.Ру, что сразу после посещения комиссии завел свой избирательный счет.

Рассудов также озвучил основные требования своей программы. «Пират» в случае победы обещает отменить «муниципальный фильтр» и ввести электронное голосование; минимум в два раза сократить количество чиновников, упразднив для них и для депутатов служебные автомобили и специальное обеспечение; создать в Петербурге оффшорные зоны по интеллектуальным правам; ввести безусловный базовый доход для всех жителей города.

Незарегистрированная Пиратская партия появилась в России в 2009 году в рамках международного движения за реформу в области авторских прав и патентов. В Петербурге о партии практически ничего не было слышно последние четыре года, но весной 2019 года она активизировалась и включилась в кампанию за честные выборы.

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