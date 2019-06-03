Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области по делу о хищении 750 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова до 30 июля по подозрению в мошенничестве, передает «Интерфакс».

Конькова задержали 31 мая. По версии следствия, он совместно с главой компании «Ивановский бройлер» Дмитрием Гришиным похитил 750 млн рублей из бюджетных средств, перечислив их на счета структур группы «Продо».

Коньков отрицает свою вину. Адвокаты экс-чиновника просили не арестовывать его или отправить под домашний арест, который бы он отбывал в квартире сына в Балашихе. Сам Коньков заявил в суде об имеющихся у него заболеваниях, но судья просьбы стороны защиты отклонила. Также арестован Дмитрий Гришин.

Коньков был губернатором Ивановской области с 2013 по 2017 год. Срок его полномочий истекал в 2019 году, но он ушел с поста раньше по собственному желанию. Его отставке предшествовали слухи, что это может быть связано с коррупционными скандалами в регионе.