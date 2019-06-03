Партии и «призраки» отправили первых выдвиженцев в Горизбирком

Четырнадцать потенциальных кандидатов в губернаторы Петербурга подали документы в Горизбирком в первые три дня регистрации. Некоторые из них были выдвинуты экзотическими партиями, которые в политической жизни города себя практически не проявляют. Кроме того, наконец-то определились со своими представителями «Справедливая Россия» и ЛДПР.

фото: twitter.com/spbik

Надежда Тихонова («Справедливая Россия»)

Кого только ни прочили в кандидаты от эсеров. Ходили разговоры, что на выборы пойдет руководитель петербургского отделения партии Марина Шишкина. ВЦИОМ включал в свои опросы о выборах губернатора сначала депутата Госдумы Олега Нилова, затем члена фракции в городском Заксобрании Надежду Тихонову, племянницу лидера партии Сергея Миронова. Сам Миронов на мартовской конференции эсеров к числу претендентов на выдвижение отнес также депутата Госдумы Елену Драпеко и депутата ЗакСа Алексея Ковалева. Драпеко очень быстро дала понять, что ей это неинтересно. А Ковалев в недавнем разговоре с ЗАКС.Ру признался, что некоторое время назад предлагал вообще не участвовать в выборах из-за «муниципального фильтра», но однопартийцы его позицию не поддержали.

Определиться с кандидатом Миронов планировал к началу мая, но фамилия не была названа и к концу месяца. Тихонову, тем временем, все чаще включали в различные соцопросы и представляли в СМИ как вероятного кандидата от «Справедливой России».

Финальный список претендентов от СР отличался от ранее озвученного Мироновым: Нилов, Тихонова, Ковалев и руководитель Василеостровского отделения партии Нэлли Вавилина. Шишкина взяла самоотвод и на конференцию даже не пришла, уехав в отпуск. 2 июня участники конференции единогласно одобрили кандидатуру Тихоновой.

Депутат Тихонова возглавляет в Заксобрании профильную комиссию по экологической защите населения, в рамках которой неоднократно инициировала обсуждение актуальных эковопросов: защиты зеленых зон, ограничения движения транспорта в центре города и так далее.

Законотворческая деятельность эсерки также в основном связана с защитой окружающей среды и градозащитой. Например, на заседании, 31 мая, когда ЗакС назначил дату выборов главы города, Тихонова представила депутатские запрос, в котором попросила врио губернатора Александра Беглова обратить внимание на судьбу Охтинского мыса, места раскопок крепости «Ниеншанц». Последняя законодательная инициатива, внесенная Тихоновой, призвана смягчить региональный «закон о тишине». Депутат, в частности, предложила не штрафовать за слишком громкое отправление религиозных культов по ночам, а также при проведении особо громких культурно-массовых и спортивных мероприятий в праздники и выходные.

Олег Капитанов (ЛДПР)

Другой депутат ЗакСа, лидер петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов тоже не так давно предлагал законодательные поправки, связанные с тишиной. Он, напротив, предлагал ввести «тихий час» с 13-00 до 15-00. Предложение вызвало неоднозначные отклики на заседании парламентского комитета по законодательству, но, в целом, его одобрили.

Также Капитанов недавно предлагал снизить «муниципальный фильтр» для участия в губернаторских выборах и отменить транспортный налог для членов многодетных семей. Всего с начала 2019 года депутат внес в петербургский парламент пять инициатив, за весь 2018 год – четыре. Последние полгода была заметна его активность и вне Мариинского дворца. Он писал Беглову обращения с просьбой отменить закупку «Мультимобилей», создавал петиции за переименование «Газпром-арены», спарринговался со скандально известным бойцом-националистом Вячеславом Дациком. Вокруг Капитанова сложился образ немногословного, но деятельного спортсмена-семьянина, ратующего за здоровый образ жизни.

Других настолько же раскрученных фигур в петербургском отделении ЛДПР к лету не было. Сомнений в том, что партия выдвинет в губернаторы кого-то другого, тоже не было. Во всевозможных опросах, в том числе того же ВЦИОМ, в качестве кандидата от сторонников Жириновского всегда предлагали выбрать Капитанова. Исключение было только в феврале, когда прошел слух, что в партии в качестве вероятного выдвиженца рассматривается кандидатура публициста-патриота Николая Старикова. Однако эту информацию не подтвердил сам Стариков.

Тем не менее, интрига в рядах ЛДПР сохранялась до лета. В то время как партии объявляли о своих кандидатах, либерал-демократы отмалчивались. Капитанов объяснял, что помимо него есть и другие претенденты – депутаты Госдумы. Конференция по выдвижению прошла только 2 июня. Депутат Капитанов получил на ней 100% поддержки от однопартийцев. Выйдя к журналистам, он напомнил, что не так давно представители ЛДПР в других регионах уже выигрывали выборы, и он тоже намерен бороться за победу.

«Платформист» Амосов, коммунист Бортко и самовыдвиженец Беглов

Об этих кандидатах ЗАКС.Ру уже не раз подробно рассказывал. Они посетили Горизбирком в первые два дня приема документов. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов даже самым первым, еще до официального открытия. В работающем без выходных ГИК объяснили, что это нормально, и они готовы подстраиваться под удобное время выдвигающихся кандидатов.

Амосов, вопреки ожиданиям, пошел не самовыдвиженцем. Буквально в последний момент он договорился о партнерстве с партией «Гражданская платформа», которая не планировала выставлять своего кандидата. Теперь депутату Законодательного собрания и участнику «Движения демократического обновления» не нужно собирать подписи горожан, но проблема «муниципального фильтра» остается актуальной.

О грядущем выдвижении Бортко в петербургском отделении КПРФ было объявлено давно. Знаменитый режиссер уже несколько недель поздравлял петербуржцев с праздниками с билбордов и плакатов. Хотя за его кандидатуру, в отличие от Тихоновой и Капитанова, проголосовали не единоглассно. Три члена компартии были против.

Андрей Петров («Родина»)

Спустя пять лет на губернаторские выборы вновь пошел лидер петербургского отделения партии «Родина» Андрей Петров. По итогам кампании 2014 года он получил 2,36% голосов избирателей. Петров объяснил ЗАКС.Ру, что в новую схватку за главный кабинет Смольного пошел по приказу своей партии.

- Я руководитель партии «Родина» в городе Санкт-Петербург. Любая партия обязана участвовать во всех электоральных процессах. Я солдат «Родины». Партия приказала – я выступаю, - прокомментировал Петров.

После выборов 2014 года он запомнился участием в организации в Международного русского консервативного форума, вызвавшего большой общественный резонанс. В 2015-2016 годах Петров работал заместителем главы Центрального района. В последнее время в политическом поле заметен не был. О нем вспоминали в основном оппозиционные депутаты, когда старались подчеркнуть, что в 2014 году губернатор Георгий Полтавченко на выборах победил не реальных соперников, а «спойлеров».

Сейчас Петров, по его словам, активно решает проблему сбора подписей муниципальных депутатов.

- В связи с тем, что партия «Родина» работает с 2013 года, у нас существуют определенные отношения с частью муниципальных депутатов. В районе 50-60% подписей мы считаем, что соберем в ближайшее время. За остальные будем биться, - пообещал кандидат.

Три неизвестных от партий Богданова

Петров посетил Горизбирком утром 2 июня. Примерно в то же время туда наведались три других кандидата: Николай Заборовский от «Партии Прогресса», Владимир Козыро от «Демократической партии России» и Любовь Посняченко от «Коммунистической партии социальной справедливости». Кроме привычки рано вставать у этих людей есть еще много общего. Все они выдвинуты партиями, созданными политтехнологом и великим мастером Великой масонской ложи России Андреем Богдановым.

В «Демократической партии России» Богданов состоял с 1990 года, а в 2005-2014 годах возглавлял ее, позже передав бразды правления родному брату Тимуру. Партбилет демократов не помешал ему создать в 2012 году «Коммунистическую партию социальной справедливости». Обе организации с переменным успехом выступали на выборах спойлерами. КПСС, например, в 2018 году на выборах в Заксобрание Владимирской области оттянули 6,14% голосов у КПРФ, которых вел известный журналист Максим Шевченко, впоследствии возглавивший фракцию коммунистов в региональном парламенте.

В марте 2018 года Минюст переименовал созданную Богдановым партию «Гражданская позиция» в «Партию Прогресса», полную «тезку» политической организации Алексея Навального. Таким образом, руководителя ФБК заставили придумывать новое название для своей партии. Какое отношение к Партии Прогресса Богданова имеет избравшийся по спискам «Единой России» депутат муниципального совета города Сестрорецк Заборовский – непонятно. Никаких официальных заявлений по поводу своего участия в выборах он еще не сделал. Равно как непонятно, с каких пор глава муниципального совета поселка Петро-Славянка Козыро поддерживает тесные контакты с «Демократической партией России».

Владимир Григорьев («Гражданская сила»)

В 2015 году богдановская КПСС ненадолго объединилась с другой партией «Гражданская сила». Но уже через год «Гражданская сила» (название созвучно с партией «Гражданская платформа») вновь «спойлерила» независимо. В петербургских выборах она тоже решила участвовать, выдвинув своим кандидатом главного врача ГБУЗ «Межрайонный врачебно-физкультурный диспансер №1» Владимира Григорьева.

После посещения Горизбиркома Григорьев признался, что пошел на выборы в результате проигранного спора.

Павел Рассудов (самовыдвиженец, член Пиратской партии)

О петербургском отделении незарегистрированной «Пиратской партии России» около четырех лет практически ничего не было слышно. Весной предвыборная кампания вдохнула в них новую жизнь. Сначала «пираты» заявили, что намерены выставлять своих кандидатов на муниципальные выборы. А в понедельник, 3 июня, представитель партии Павел Рассудов сдал в Горизбирком необходимые документы для выдвижения в губернаторы. В своей программе он обещает ввести в Петербурге безусловный базовый доход и электронное голосование, вдвое сократить количество чиновников и отменить для них привилегии вроде служебных автомобилей.

«Пираты» делали попытки призвать демократическую оппозицию к общим муниципальным праймериз. Но некоторые петербургские оппозиционеры относятся к Рассудову настороженно, из-за его лекций в организованной при поддержке Смольного «Школе молодого политика», которая готовит собственных кандидатов в муниципальные депутаты. Сам «пират» объяснил ЗАКС.Ру, что не видит ничего плохого в своем участии в этом проекте.

- Я понимаю опасность любых таких сотрудничеств с властью, но если у меня есть возможность на большую аудиторию рассказывать молодым политикам о том, как должна строиться политика, это хорошо и радостно для меня, - объяснил он.

Андрей Алескеров («Патриоты России»)

«Патриоты России» - еще одна партия, о которой в Петербурге давно ничего не было слышно. Она была основана в 2005 году бывшим членом КПРФ Геннадием Семигиным, который годом раньше безуспешно пытался захватить власть в компартии. В IV созыве Госдумы у «Патриотов России» было восемь депутатов. Это, пожалуй, лучшее достижение партии за почти 15 лет существования.

Судя по данным Горизбиркома, петербургское отделение «патриотов» в 2018 году не проявляло вообще никакой финансовой активности. Давно не публиковались новости из Северной столицы и на официальном сайте «Патриотов России». К тому, что этих новостей не бывает, в партии, видимо, настолько привыкли, что даже не стали писать о выдвижении собственного кандидата на выборы губернаторы Петербурга.

Кандидат этот, глава МО «Южно-Приморский» Андрей Алескеров, имеет хозяйственный и политический опыт. В свое время он, например, получал грамоту Совета муниципальных образований как лучший глава местной администрации. А в 2016 году Алескеров участвовал в выборах в Законодательное собрание от ЛДПР, но проиграл их. Теперь, оказывается, он сотрудничает с новой партией.

Павел Созинов («Российская партия пенсионеров») и Игорь Михайлов (самовыдвиженец)

В Петербурге действует три партии, в названиях которых есть слово «пенсионер». У двух из них еще есть шанс заявить о себе на выборах, а третья уже представила своего кандидата. Это «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и их представитель Павел Созинов, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта. Выдвинувшая его партия, кстати, тоже никакой финансовой активности в 2018 году не проявляла. Впрочем, как и два других зарегистрированных политических объединения со словом «пенсионер» в названии.

О намерениях участвовать в выборах бывшего омбудсмена и экс-депутата петербургского парламента Игоря Михайлова ЗАКС.Ру уже рассказывал. В избирательную комиссию он пришел в первое же утро регистрации.

Сергей Еремеев

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