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9:20

Полиция пришла с обыском в офис Дальневосточных железных дорог

фото ЗакС политика Полиция пришла с обыском в офис Дальневосточных железных дорог

Представители правоохранительных органов Хабаровска проводят следственные мероприятия в офисе Дальневосточных железных дорог, уведомил "Интерфакс" источник в региональных силовых структурах.

"Обыски начались сегодня днем. Одновременно в здании работают 20 следственно-оперативных групп", - уточнил собеседник агентства.

Озвученные информатором сведения подтвердили и в управлении МВД на транспорте по Дальневосточному федеральному округу, однако причину обыска в ведомстве указывать не стали.

"Вся официальная информация будет позже", - уточнили в Министерстве.

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