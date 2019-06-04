Полиция пришла с обыском в офис Дальневосточных железных дорог

Представители правоохранительных органов Хабаровска проводят следственные мероприятия в офисе Дальневосточных железных дорог, уведомил "Интерфакс" источник в региональных силовых структурах.

"Обыски начались сегодня днем. Одновременно в здании работают 20 следственно-оперативных групп", - уточнил собеседник агентства.

Озвученные информатором сведения подтвердили и в управлении МВД на транспорте по Дальневосточному федеральному округу, однако причину обыска в ведомстве указывать не стали.

"Вся официальная информация будет позже", - уточнили в Министерстве.