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Новости

9:50

ФСБ желает, чтобы "Яндекс" предоставил ключи дешифровки данных пльзователей

фото ЗакС политика ФСБ желает, чтобы "Яндекс" предоставил ключи дешифровки данных пльзователей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) настаивает на том, чтобы сервис "Яндекс" предоставил ей ключи от шифрования данных своих пользователей, а именно - "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", поделились с РБК источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что ФСБ выдвинула данные требования несколько месяцев назад, однако всё это время компания прошение службы игнорировала, хотя, согласно закону, должна была ответить в течение 10 дней.

Сотрудник "Яндекса" поделился с РБК, что, как ему кажется, силовики чрезмерно широко трактуют положения "закона Яровой": в ФСБ желают получить доступ не только к письмам пользователей, но также отслеживать весь их трафик.

"Спецслужба требует от компании предоставить сессионные ключи, которые, по сути, дают доступ не только, например, к сообщениям в почте, но и позволяют анализировать весь трафик от пользователей к находящимся в реестре ОРИ сервисам «Яндекса»", - уточнил собеседник издания.

Сессионные ключи позволяют обеспечить доступ не только к данным пользователя, но также анализировать их интернет-запросы. Например, имея такой ключ, можно изучить историю скачиваний юзера.

В случае, если "Яндекс" откажется предоставить ключи для расшифровки данных пользователей, в отношении компании будет составлен протокол об административном правонарушении, после чего предупреждение вынесет Роскомнадзор. Если требование "финальной инстанции" аналогично будет проигнорировано, сервис заблокируют.

В свое время мессенджер Telegram отказался выполнить просьбу ФСБ, в результате чего был заблокирован на территории России, что не помешало, впрочем, жителям РФ и дальше пользоваться его услугами.

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